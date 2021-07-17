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"فيسبوك": لا ينبغي إلقاء اللوم علينا في فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهداف اللقاح

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Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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دافعت شركة "فيسبوك" عن نفسها بعد تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها "تقتل الناس" من خلال السماح للمعلومات الخاطئة حول لقاحات فيروس كورونا بالانتشار عبر منصتها.

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وقالت "فيسبوك" في مدونة بقلم نائب رئيس الشركة جاي روزن يوم السبت، إن الحقائق مختلفة.

وأضاف: "تظهر البيانات أن 85٪ من مستخدمي "فيسبوك" في الولايات المتحدة قد تلقوا أو يريدون تطعيمهم ضد COVID-19".

وتابع: "هدف الرئيس بايدن كان الوصول إلى تطعيم 70٪ من الأمريكيين بحلول الرابع من يوليو ولم يكن "فيسبوك" هو السبب وراء التفويت في هذا الهدف".

واتهم بايدن مواقع التواصل الاجتماعي وبينها "فيسبوك" بـ"قتل الناس" بنشر معلومات مضللة عن لقاحات كورونا عبر منصاتها.

المصدر: وكالات

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