بايدن: مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات مضللة عن كوفيد "تقتل الناس"

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن مواقع التواصل الاجتماعي وبينها "فيسبوك" بـ"قتل الناس"، وذلك عقب انتقاد البيت الأبيض "فيسبوك" على نشر معلومات مضللة عن لقاحات كورونا في منصتها.

وقال بايدن: "لدى سؤاله عن المعلومات المضللة وما هي رسالته لمواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك".. إنها تقتل الناس.. انظروا، الجائحة موجودة بين من لم يتلقوا اللقاحات.. وهي تقتل الناس".

من جهتها، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي شركة "فيسبوك" أيضا.

وقالت: "من الواضح أن هناك إجراءات اتخذوها.. إنها شركة قطاع خاص.. هناك إجراءات إضافية بإمكانهم اتخاذها.. من الواضح أن هناك الكثير مما يمكن عمله".

المصدر: "رويترز"