هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب جنوب بنما

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي (EMSC)، أن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب بنما يوم السبت.

وذكر المركز أن "الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات"، فيما تم الإبلاغ عن هزة بقوة 6.0 درجة في وقت مبكر بعد الظهر بالقرب من كانيغوا بروفينسيا دي شيريكي ببنما.

ووفقا لمركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ)، فإن السكان شعروا بالهزة كونها على عمق قريب من السطح.

واستنادا الى البيانات الأولية، لم تتسبب الهزة بأضرار أو سقوط ضحايا.

وقال شاهد عيان، إن "الهزة أدت إلى تأرجح المباني في بنما في ساعة مبكرة من صباح السبت"، لكن السلطات "لم ترصد ما يدل على وقوع أضرار".

من جهتها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن " الهزة كانت على بعد حوالي 70 كيلومترا شمالي العاصمة بنما سيتي، التي نادرا ما تشهد نشاطا زلزاليا".

وأضافت أنها "كانت على عمق 27 كيلومترا بالقرب من مدينة سانتا إيزابيل الساحلية".

المصدر: "رويترز"