هزة بقوة 6.1 درجة قرب سواحل فيجي في المحيط الهادئ

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قرب سواحل جزر فيجي في المحيط الهادئ.

وأشارت الهيئة إلى أن رصد الهزة تم عند الساعة 20:14 مساء الجمعة بتوقيت UTC.

وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت على عمق 605 كيلومترات، وعلى بعد 470 كم جنوب شرقي مدينة سوفا عاصمة فيجي، وأنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء الهزة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان دولة فيجي التي تمثل مجموعة من الجزر في الجزء الغربي من المحيط الهادئ، أكثر من 926 ألف نسمة حسب إحصاءات عام 2018.

المصدر: RT