الاتحاد الأوروبي يحث أرمينيا وأذربيجان على الامتناع عن الخطابات العدائية

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم السبت أرمينيا وأذربيجان إلى التخلي عن استخدام الخطابات العدائدية ضد بعضهما البعض من أجل تسوية المشكلات العالقة بينهما.

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وخلال موجز صحفي مشترك مع القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عقد في يريفان، قال ميشيل: "علينا الامتناع عن استخدام الخطابات العدائية بين أرمينيا وأذربيجان من أجل حل المشكلات العالقة. غدا سألتقي رئيس أذربيجان. سنرى ما الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعله".

وأكد ميشيل استعداد الاتحاد لمساعدة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عملها على تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني حول إقليم قره باغ، مضيفا أن التخلي عن الخطابات العدائية بين الدولتين يعد أحد الشروط الأربعة لحل مشكلات المنطقة.

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وذكر رئيس المجلس الأوروبي أن تبني الدولتين لغة سياسية معتدلة ستسمح لهما بمناقشة القضايا المتعلقة بالأسرى وإزالة الألغام مع أطراف أخرى. أما الشروط الثلاثة الأخرى فقال ميشيل إن الحديث يدور عن تحديد الحدود بين البلدين عن طريق المفاوضات، والتعاون في تحقيق مشاريع إقليمية في مجال المواصلات والاقتصاد، وتوفير إمكانية لخوض مفاوضات حول تحديد الوضع القانوني لإقليم قره باغ.

المصجر: "نوفوستي"