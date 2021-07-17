شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي يرغب بالتحول إلى شريك فعال لأرمينيا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم السبت إن الاتحاد الأوروبي، يريد أن يصبح شريكا فعالا لأرمينيا في ضمان ازدهارها واستقرارها وأمنها.

وأضاف ميشيل، في مؤتمر صحفي مع القائم بأعمال وزراء أرمينيا نيكول باشينيان: "يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون شريكا مخلصا ومنخرطا وفعالا لضمان رفاهية أرمينيا واستقرارها وأمنها".

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وأكد ميشيل، التزام الاتحاد الأوروبي بخطط تخصيص حزمة مالية بقيمة 2.6 مليار يورو لأرمينيا لحل المهام ذات الأولوية لهذه الجمهورية.

ووفقا له، يجب على الأطراف العمل حتى لا تكون الأموال نظرية أو افتراضية، وتستخدم لتنفيذ برامج محددة، ولا سيما في مجالات البنية التحتية، والمجال الرقمي الخاص بالمناخ، والنقل، وتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية.

من جانبه أعلن باشينيان، أن أرمينيا مستعدة لمواصلة التعاون النشط مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لتنفيد الإصلاحات المؤسساتية وتأكيد سيادة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.

المصدر: نوفوستي