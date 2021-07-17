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باشينيان: باكو تعتزم إثارة اشتباكات عسكرية جديدة

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باشينيان: باكو تعتزم إثارة اشتباكات عسكرية جديدة
Sputnik
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قال القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن سلطات أذربيجان تنوي إثارة اشتباكات عسكرية جديدة في قره باغ وعلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف باشينيان، في ختام لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "أرمينيا مستعدة لاستئناف المفاوضات حول قره باغ، لكن أذربيجان لم ترد على هذا الاستعداد بأي شكل من الأشكال، ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر غير رسمية، تعتزم أذربيجان إثارة اشتباكات عسكرية جديدة في آرتساخ (الاسم الأرمني لمنطقة قره باغ) وعلى الحدود الأرمنية الأذربيجانية".

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وذكر باشينيان، أن هذه النوايا تظهر من خلال تفاقم الوضع في منطقة ناخيتشيفان من الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

وأكد باشينيان أن هذه الحوادث لا تسمح ببدء عملية تثبيت الحدود وترسيمها، واتهم باكو بانتهاك الاتفاقات المتعلقة بعودة الأشخاص الذين تعتبرهم أرمينيا بمثابة الأسرى.

وأشار باشينيان، إلى أن سلطات باكو وخلافا للبيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر والذي ينص على فتح جميع وسائل النقل والبنى التحتية الاقتصادية، ترفض تزويد أرمينيا بممر لاستخدام السكك الحديدية بين أرمينيا وجورجيا وأذربيجان.

المصدر: نوفوستي

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