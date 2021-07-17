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"شينخوا": قتلى وجرحى جراء انفجار هز مدينة أيبك حاضرة مقاطعة سامانجان بشمال أفغانستان

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Reuters OMAR SOBHANI
قوات أمن أفغانية في موقع انفجار بالعاصمة كابل
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أفادت وكالة "شينخوا" نقلا عن مسؤول محلي بـ"سلسلة انفجارات هزت مدينة أيبك حاضرة مقاطعة سامانجان بشمال أفغانستان اليوم".

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وأشارت "شينخوا" إلى "مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 9 آخرين، في سلسلة انفجارات في مدينة أيبك"، ونقلت عن متحدث باسم وزارة الداخلية في الصين قوله: "انفجر لغمين في مدينة أيبك ظهر اليوم، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة تسعة أشخاص".

ولفت المتحدث إلى أنه "لم تتحمل أي مجموعة المسؤولية عن الانفجار"، مؤكدا أن "الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث". 

واستمرت الاشتباكات في أنحاء أفغانستان، أمس الجمعة، بما في ذلك في إقليم قندهار في جنوب البلاد حيث سيطرت "طالبان" يوم الأربعاء الماضي على منطقة سبين بولداك المهمة على الحدود مع باكستان.

وكانت حركة "طالبان" كثفت خلال الفترة الأخيرة هجماتها على مواقع القوات الحكومية الأفغانية، وسيطرت على العديد من المناطق في شمال شرقي وشمال غربي أفغانستان بالإضافة إلى عدد من المعابر الحدودية.

المصدر: "شينخوا" + "رويترز"

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