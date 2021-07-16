القوات الأفغانية تطلق عملية لاستعادة معبر حدودي مع باكستان

اشتبكت القوات الأفغانية مع مقاتلين من "طالبان" اليوم الجمعة بعدما شنت عملية لاستعادة السيطرة على معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية قندهار جمال ناصر بركزاي إن "القوات الأفغانية تقاتل عناصر طالبان الذين احتموا في منازل مدنيين".

وأكد مواطنون أن القوات الأفغانية تنتشر في السوق الرئيسية بالبلدة الحدودية.

وكانت حركة "طالبان" قد سيطرت على المعبر في وقت سابق هذا الأسبوع، في إطار هجوم واسع شنه المتمردون في مطلع مايو مع بدء خروج القوات الأمريكية من البلد.

ويعد المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى "طالبان" إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة "طالبان" منذ عقود وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يرسلون إلى أفغانستان للقتال.

المصدر: "أ ف ب"