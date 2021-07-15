السلطات المحلية: اتفاق على وقف القتال بين قوات حكومة كابل و"طالبان" في مركز ولاية بادغيس

أعلنت السلطات المحلية عن توصل قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" بوساطة الشيوخ القبليين إلى اتفاق على وقف القتال في مدينة قلعه نو‎، مركز ولاية بادغيس شمال غربي البلاد.

وأكد محافظ بادغيس، حسام الدين شمس، حسب قناة "طلوع نيوز"، أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الخميس، مضيفا أن مسلحي "طالبان" انسحبوا من أطراف قلعه نو‎ والوضع الآن تحت سيطرة قوات الأمن.

وشدد المحافظ على أن الحكومة تفي بالتزاماتها وتتوقع من "طالبان" أن تفعل نفس الشيء.

ولم تعلق "طالبان" بعد على هذه التصريحات.

وشنت الحركة في الأسابيع الماضية زحفا عسكريا للسيطرة على قلعة نو ما أسفر عن اندلاع اشتباكات ضارية في المدينة.

ونقلت "طلوع نيوز" عن مصادر محلية تأكيدها أن بعض الأحياء من قلعه نو‎ تضررت جراء المواجهات.

وحسب بيانات القناة، اضطر أكثر من ألف عائلة إلى ترك ديارها والنزوح من المدينة إلى مناطق أخرى فرارا من القتال خلال الأيام الثمانية الأخيرة، فيما تتحدث تقارير أولية عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة أكثر من 80 على الأقل في المدينة.

وتتألف ولاية بادغيس من ست مناطق سقطت كلها حتى الآن في قبضة "طالبان".

المصدر: "طلوع نيوز"