محكمة كتالونيا تقرّ حظر التجول في الإقليم

ذكرت وسائل إعلام أوروبية أن محكمة كتالونيا وافقت على فرض حظر التجول في الإقليم، إثر ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأشارت إلى أن القرار سيكون ساري المفعول في برشلونة ومدن أخرى في الإقليم اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري، وأنه سيبدأ في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ويستمر حتى الساعة السادسة صباحا حيث كان عدد المصابين خلال الـ14 يوما الماضية أكثر من 400 لكل 100 ألف من السكان.

وبلغ معدل الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد في أسبوعين عتبة تقارب 470 حالة لكل 100 ألف شخص.

وخلال جائحة الفيروس في إسبانيا، تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة، وأكثر من 81 ألف حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض، وشفاء 3.7 مليون شخص.

المصدر: "إنترفاكس"