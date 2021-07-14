محكمة إسبانية: حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا غير دستورية

قالت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ الوطنية، التي تضمنت حجزا صارما في المنازل للحد من الموجة الأولى من الإصابات بكورونا العام الماضي كانت غير دستورية.

وقد سمحت حالة الطوارئ التي تم فرضها في مارس العام الماضي للحكومة بتعليق الحريات المدنية مؤقتا، وحصر جميع المواطنين تقريبا في منازلهم وإغلاق جميع الصناعات، باستثناء الصناعات الأساسية.

هذا وسجلت إسبانيا يوم أمس الثلاثاء 43960 إصابة جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة بذلك 4 ملايين إصابة منذ بدء الوباء، حيث أدى متغير "دلتا" إلى زيادة كبيرة بالإصابات بين الشباب غير المطعمين.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في إسبانيا يبلغ حاليا 4.015.084، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 81033.

المصدر: "رويترز" + "وورلد ميتر"