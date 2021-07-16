أردوغان: سنزف بشرى سارة لقبرص التركية في 20 يوليو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه سيزف بشرى سارة من برلمان جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد، خلال زيارته المرتقبة 20 يوليو الجاري.

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وقال أردوغان في تصريح صحفي عقب صلاة الجمعة باسطنبول: "أود أن أزف بشرى لشمال قبرص من برلمانها، لدينا خطوة سارة، وانتهينا من العمل التمهيدي لها".

وأضاف أنه خلال الزيارة سيبعث برسائل من أجل إرساء السلام في الجزيرة وفي العالم أجمع.

ومن المنتظر إن يشارك أردوغان في مراسم احتفالات "عيد السلام والحرية" خلال زيارته المرتقبة لجمهورية شمال قبرص التركية في 20 يوليو.

وكان وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو دعا خلال زيارته إلى جمهورية شمال قبرص التركية قبل أسبوعين، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للقيام بما يلزم لتحقيق تقاسم عادل للثروات بقبرص، مضيفا أنه بخلاف ذلك "فإننا سنقدم على فعل ما يحقق ذلك".

ويذكر أن سلطات جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد، تصر على ضرورة بحث حل الدولتين في الجزيرة بديلا عن الحل الفيدرالي، وهو حل سبق أن أكدت أنقرة دعمها الكامل له.

المصدر: الأناضول