قبرص التركية: لن ننتظر 53 عاما أخرى

نقلت وكالة الأناضول عن وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد، أنه من الضروري بحث حل الدولتين في الجزيرة بديلا عن الحل الفيدرالي.

وفي مقابلة مع "الأناضول" على هامش مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، قال تحسين أرطغرل أوغلو إن بلاده (التي لا تعترف بها سوى تركيا) لا يمكنها انتظار 53 عاما أخرى لحل أزمة الجزيرة، وأكد على ضرورة مناقشة حل الدولتين عوضا عن الحل الفيدرالي.

وقال: "لقد خسرنا 53 عاما (في سبيل حل أزمة الجزيرة)، ولا يمكننا تحمل خسارة 53 عاما أخرى".

وتابع: "لم يكن هناك معنى أو نجاح لعمليات التفاوض في المنابر التي عومل فيها القبارصة الروم على أنهم دولة، والقبارصة الأتراك على أنهم مجتمع (ضمن تلك الدولة)".

وشدد على أن "ما تدافع عنه قبرص التركية هو المساواة والسيادة مع قبرص الرومية على الصعيد الدولي".

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ووصف المباحثات غير الرسمية التي جرت برعاية أممية في جنيف أبريل الماضي، بأنها "لا تعد مسارا تفاوضيا جديدا"، وقال إن الاجتماع ناقش إمكانية خلق أرضية مشتركة تسمح ببدء مفاوضات بين شطري الجزيرة.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في ختام المباحثات عدم التوصل إلى أرضية مشتركة، وأضاف أن الأخير "يمكن أن يدعو إلى عقد اجتماع ثان في هذا الإطار في غضون شهرين أو ثلاثة".

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة عام 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية