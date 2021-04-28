أنقرة تؤكد دعمها الكامل لمبدأ "حل الدولتين" في جزيرة قبرص وتجري مباحثات مع الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن مبدأ "حل الدولتين" في جزيرة قبرص، يحظى بالدعم الكامل من أنقرة.

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وجاء ذلك في تعقيب تشاووش أوغلو على اجتماع مجموعة "5+1" غير الرسمي المنعقد في جنيف بين 27 و29 أبريل الجاري.

وأضاف تشاووش أوغلو في "تويتر"بهذا الخصوص: "لقد أيدنا بالكامل رؤية الجانب القبرصي التركي، القائم على المساواة في السيادة"، موضحا أن المحادثات بين رؤساء الوفود المشاركة، تطرقت للحديث عن الصعوبات التي تجعل من "الحل الفدرالي" في الجزيرة أمرا مستحيلا.

كما بحث مولود تشاووش أوغلو، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأزمة في جزيرة قبرص.

وأشار تشاووش أوغلو في "تويتر" إلى أنه التقى غوتيريش في إطار اجتماع مجموعة "5+1" غير الرسمي حول قبرص، المنعقد برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، لافتا إلى أنه أكد للأمين العام للأمم المتحدة أن الحل في قبرص يجب أن يقوم على أساس العدل والمساواة الدولية بين طرفي الجزيرة.

كما أكد تشاووش أوغلو، أن ضمان الاستقرار والسلام في عموم المنطقة ليس ممكنا إلا من خلال التعاون بين دولتين في الجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "5+1" تتألف من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا)، وشطري جزيرة قبرص (التركي والرومي)، إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين أنه منذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة، بينما تعاني قبرص منذ العام 1974، انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب.

المصدر: "الأناضول"