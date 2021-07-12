أردوغان: سنزور جمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة عيد "السلام والحرية"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد، بمناسبة عيد "السلام والحرية" في 20 يوليو الحالي.

وقال أردوغان في تصريح: "سنزور جمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة عيد السلام والحرية، وسنعطي رسالة للعالم بأسره بأننا نقف إلى جانبها في كفاحها من أجل الحق والعدالة".

وكان تحسين أرطغرل أوغلو، وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية (التي لا تعترف بها سوى تركيا)، قال في 20 يونيو الماضي إن "بلاده لا يمكنها انتظار 53 عاما أخرى لحل أزمة الجزيرة، وأكد على ضرورة مناقشة حل الدولتين عوضا عن الحل الفيدرالي".

وأضاف: "لقد خسرنا 53 عاما (في سبيل حل أزمة الجزيرة)، ولا يمكننا تحمل خسارة 53 عاما أخرى".

المصدر: "الأناضول" + RT