تحت عنوان "القتل غير المشروع".. حظر ذبح الأضاحي بعيد الأضحى في كشمير

حظرت السلطات في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية التضحية بالحيوانات خلال عطلة عيد الأضحى، في حكم من المرجح أن يزيد الغضب المناهض للهند في المنطقة المتنازع عليها ذات الأغلبية المسلمة.

وصدر أمر يوم أمس الخميس ينص على ضرورة وقف "القتل غير المشروع، التضحية بالأبقار والعجول والإبل والحيوانات الأخرى"، مستشهدا بقوانين الرفق بالحيوان.

بشكل عام، تعتبر الأبقار مقدسة في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وذبحها أو أكل لحوم البقر غير قانوني أو مقيد في معظم أنحاء البلاد. على الرغم من الحظر المفروض على ذبح الأبقار في كشمير، فإن لحوم البقر متوفرة على نطاق واسع في معظم المناطق ذات الأغلبية المسلمة.

تصادف عطلة المسلمين هذا العام في الفترة من 21 إلى 23 يوليو في المنطقة.

المصدر:AP