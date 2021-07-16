مولدوفا.. مواطن يكسر نافذة بمقر الحكومة رغبة منه بدخول السجن!

أفادت الشرطة المولدافية بأنها احتجزت رجلا كسر بحجر إحدى النوافذ بالطابق الأول لمقر حكومة البلاد في العاصمة كيشيناو صباح اليوم الجمعة.

عندما أقدمت الشرطة على توقيفه، ورأى أن شهود عيان يصورونه، أوضح الرجل لهم سبب تصرفه.

وقال: "لقد كسرت النافذة لأن المحكمة لا تريد أن تدخلني إلى السجن. علي أكثر من 60 قضية قضائية. أودعوني في السجن.. ليس لدي منزل، وليس لدي مكان أعيش فيه. يؤجلون النظر في قضاياي من شهر إلى آخر، وأنا أنام في الشارع كمشرد".

ولم يرد ذكر العقوبة التي قد يواجهها الرجل، الذي قالت الشرطة لاحقا إنه من سكان كيشيناو ويبلغ من العمر 37 عاما.

المصدر: وسائل إعلام مولدوفية