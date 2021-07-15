غواتيمالا تتلقى دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلنت السلطات الغواتيمالية عن تسلمها دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورنا.

وقالت الحكومة: "بعد وصول اللقاح الروسي إلى البلاد تم تسليمه إلى المركز البيولوجي الوطني وتخزينه في درجات حرارة تتراوح بين -18 إلى 20 درجة تحت الصفر قبل إرساله إلى المؤسسات الطبية وفقا لمراحل خطة التطعيم الوطنية".

وأشارت إلى أن 14 منطقة صحية في غواتيمالا تستخدم اللقاحات الروسية حاليا.

وسجلت غواتيمالا إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 325 ألفا، و10 آلاف وفاة.

المصدر: "نوفوستي"