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غواتيمالا تكذب خبر مطالبتها باسترداد ما سددته لقاء "سبوتنيك V"

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غواتيمالا تكذب خبر مطالبتها باسترداد ما سددته لقاء
Sputnik
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قالت أميليا فلوريس وزيرة الصحة في غواتيمالا، إن المفاوضات مع الجانب الروسي لتعديل شروط العقد الخاص بتوريد "سبوتنيك V"، لا تعني استرداد المبلغ الذي تحدثت عنه في اليوم السابق.

وأضافت الوزيرة: "هناك رسالة بشأن مراجعة بنود العقد، في الوقت الحالي نحن لا نتحدث عن استرداد المال الذي تم تسديده".

في وقت سابق، ذكرت فلوريس أمام البرلمان، أنه بسبب انتهاك الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاقية، تطلب حكومة بلادها من موسكو إعادة المبلغ الذي تم دفعه سلفا، وستكون جاهزة لدفع ثمن الدواء عند الاستلام.

وفي يوم أمس الأربعاء، قال ممثل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن طائرتين تحملان اللقاح الروسي ستصلان إلى خلال هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه. وذكر أنه تم حتى الآن، تسليم دفعة صغيرة فقط من العدد الإجمالي للجرعات المدفوعة بالفعل إلى غواتيمالا.

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من جانبه أشار بيدرو برولو فيلا وزير خارجية هذه الدولة، الذي حضر أيضا الاجتماع مع أعضاء البرلمان، إلى أنه تجري مباحثات مع الجانب الروسي لمراجعة العقد الموقع، ليشمل لقاح سبوتنيك لايت المكون من جرعة واحدة.

المصدر: نوفوستي

 

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