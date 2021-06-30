موسكو: شحنة جديدة من "سبوتنيك V" ستصل جوا إلى غواتيمالا قريبا

حملت وزيرة صحة غواتيمالا، أميليا فلوريس، روسيا المسؤولية عن التأخر في تطبيق العقد المبرم بشأن تصدير ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا إلى بلدها.

وقالت فلوريس في تصريح مسجل أدلت به أمام نواب البرلمان أمس الثلاثاء إن غواتيمالا لم تستلم حتى الآن سوى كميات محدودة من إجمالي كميات اللقاح الروسي المتفق عليها بموجب العقد.

وذكرت الوزيرة أن حكومة غواتيمالا بعثت رسالة إلى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة طالبت فيها الجانب الروسي بإعادة الأموال التي تم تقديمها إليه بموجب العقد.

وتنص الرسالة، حسب الوزيرة، على أن حكومة غواتيمالا ستمول إمدادات جديدة عقب وصولها إلى أراضيها.

ومهلت الرسالة الجانب الروسي خمسة أيام لتطبيق التزاماته بموجب العقد.

بدوره، أكد متحدث باسم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن شحنة جديدة من "سبوتنيك V" ستصل بالطائرة إلى غواتيمالا في وقت قريب، وستليها طائرة أخرى محملة باللقاح الروسي ستصل غواتيمالا أوائل الأسبوع القادم.

المصدر: "تاس"