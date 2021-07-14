بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 15 يناير

سجلت وزارة الصحة البريطانية، الأربعاء، أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ 15 يناير.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 42302، مقارنة مع 34471 الاثنين و36660 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5233761 إصابة.

وتمثل حصيلة اليوم أكبر مستوى لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ يوم 15 يناير حينما تم رصد 55553 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 49 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 6 الاثنين و50 الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128530 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى نحو 46 مليون شخص، بينهم أكثر من 35 مليونا حصلوا على الجرعتين.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT