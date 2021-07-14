وزير الداخلية الألماني يهاجم قناة RT

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أن قناة RT الفضائية الروسية لا تمثل "تهديدا هجينا" لبلاده، لكنه وصفها بأنها "وسيلة إعلامية تخوض دعاية غير ودية إزاء ألمانيا".

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وخلال موجز صحفي عقده في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، تناول زيهوفر موضوع ضمان أمن الانتخابات البرلمانية في البلاد، وقال: "أود أن ألاحظ بخصوص الأمن أن Russia Today (قناة روسيا اليوم) ليست تهديدا هجينا، بل هي برنامج تلفزيوني عادي يصورنا على شكل غير ودي".

وأضاف الوزير أنه ليس "من أصدقاء Russia Today"، لكنه أشار إلى أن "الحديث هنا يدور عن دعاية، وهو شيء بديهي".

وقبل عام نشرت وزارة الداخلية الألمانية تقريرا حول عمل الهيئة الوطنية (الألمانية) المعنية بمواجهة التجسس، جاء فيه أن قناتي RT و"سبوتنيك" تلعبان دورا رئيسيا في ممارسة النفوذ السياسي الروسي في البلاد.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا ستتخذ إجراءات ضد وسائل إعلام ألمانية على أراضيها ردا على أنشطة مضادة لوسائل إعلام روسية في ألمانيا.

ومطلع هذا الشهر وصفت زاخاروفا ما تكتبه وسائل إعلام في ألمانيا حول قناة RT بنسختها الألمانية بأنه "أمر يقع خارج أي أخلاق مهنية"، وأن الحديث يدور عمليا عن "شن حرب إعلامية حقيقية" ضد هذه القناة.

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ووجهت الدول الغربية مرارا اتهامات إلى شبكتي RT و"سبوتنيك" الروسيتين بنشر "مواد كاذبة"، دون تقديم أي أدلة يدعم هذه الاتهامات التي تنفيها موسكو بصورة قاطعة.

المصدر: "نوفوستي"