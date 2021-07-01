الخارجية الروسية: قناة RT في ألمانيا تتعرض لحرب إعلامية حقيقية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قناة RT بنسختها الألمانية والتي يخطط لإطلاقها قريبا تتعرض "لحرب إعلامية حقيقية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، إن ما تكتبه وسائل إعلام ألمانية حول قناة RT DE "أمر يقع خارج أي أخلاق مهنية"، يجري عمليا "شن حرب إعلامية حقيقية" ضدها.

ودعت زاخاروفا برلين إلى إصدار "تعليقات رسمية مناسبة" حول تقارير عن اجتماع سري بين ألمانيا ولوكسمبورغ بحث مسألة إعطاء تصريح بث لقناة RT DE، مضيفة: "نريد الاستماع إلى توضيح".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "من المستغرب والمحزن أن نرى كيف يتم انتهاك الحق الأصلي للألمان في حرية نشر وتلقي المعلومات".

المصدر: وكالات