رئيس البوندستاغ قلق من أن الألمان من أصول روسية يشاهدون قناة RT

عبر رئيس البرلمان الألماني (البوندستاغ)، فولفغانغ شويبله، عن قلقه من أن المواطنين الألمان من الأصول الروسية يشاهدون قناة RT الروسية التي تبث بعدة لغات.

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وقال في حديثه لصحيفة "Bild": "تحاول موسكو بمساعدة قناة Russia Today التلاعب عمدا بالألمان من أصول روسية".

ويرى أن ذلك قد يؤثر على نتائج الانتخابات البرلمانية الألمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم. وأضاف: "كانوا يصوتون سابقا لصالح المحافظين، وحاليا أصبحت هذه المجموعة العرقية (الروس الألمان) قاعدة لدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وكان شويبله قد عبر عن قلقه سابقا من أن العديد من المواطنين الألمان يفضلون معرفة الأخبار من وسائل الإعلام الأجنبية.

وردا على هذا التصريح قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "إذا أراد السياسيون حماية المواطنين من الإعلام بسبب عدم الرغبة في تغيير الحالة المزاجية، وليس على أساس القانون، فإنه عمل رقابة واعتراف بالتعاطف مع الدعاية".

وأضافت: "بالمناسبة ، يتحدث المواطنون من أصول روسية اللغة الروسية، ودون أن يطلبوا من البوندستاغ يشاهدون القنوات "التي تؤثر على مزاجهم" من أجل متعتهم ، وليس بناء على الظروف".

المصدر: نوفوستي