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طهران: التدخلات الأجنبية والأمريكية في لبنان تعقد الوضع فيه

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طهران: التدخلات الأجنبية والأمريكية في لبنان تعقد الوضع فيه
AFP
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اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "التدخلات الأجنبية والأمريكية في لبنان تعقد الوضع فيه وتقوض استقراره"، مشددة على أن تشكيل الحكومة اللبنانية شأن لبناني داخلي وطهران لا تتدخل فيه.

وأعربت الخارجية في بيان عن أملها بأن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت، مؤكدة أن طهران تحترم أي قرار يتخذه اللبنانيون بهذا الشأن.

وقالت: "لبنان بلد ذو سيادة ويمتلك رئيس وبرلمان منتخب، وقادر على حل مشكلاته بنفسه"، مضيفة: "اللبنانيون هم من يختارون تشكيلة حكومتهم بأنفسهم، وسيرفضون أي حكومة تفرض عليهم من الخارج".

المصدر: RT

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