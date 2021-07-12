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لبنان..اجتماع أمريكي فرنسي سعودي على مستوى السفراء لإجراء مشاورات حول الوضع الاقتصادي

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لبنان..اجتماع أمريكي فرنسي سعودي على مستوى السفراء لإجراء مشاورات حول الوضع الاقتصادي
Reuters Mohamed Azakir
السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا
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استقبل السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري، السفيرتين الأمريكية والفرنسية، دوروثي شيا، وآن غريو، لإجراء مشاورات دبلوماسية بشأن لبنان.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال وليد البخاري: سفير المملكة لدى لبنان يستقبل سفيرتي الولايات المتحدة وفرنسا لدى لبنان".

وأضاف: "جرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي تغريدة لها على صفحتها في "تويتر"، قالت السفارة الأمريكية لدى لبنان: "اجتمعت السفيرة شيا، ترافقها السفيرة الفرنسية، آن غريو، بسفير المملكة العربية السعودية، وليد البخاري، لإجراء مشاورات دبلوماسية، وهي الأحدث في سلسلة المناقشات الثلاثية حول الوضع الاقتصادي العصيب في لبنان وكيفية دعم الشعب اللبناني بالطريقة الأكثر فاعلية".

المصدر: RT

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