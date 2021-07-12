إسرائيل تسمح بتوسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 12 ميلا بحريا

أصدرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بالسماح بتوسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 9 إلى 12 ميلا بحريا، بعد مصادقة المستوى السياسي عليه.

إقرأ المزيد

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في "تويتر" قائلا: "في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام، ومصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 إلى 12 ميلا بحريا، ابتداءً من صباح اليوم الإثنين".

وأضاف: "كما سيسمح باستيراد مواد طبية، مواد خاصة بالصيد، ومواد خام للصناعة والنسيج، من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم)"، لافتا إلى أن "السلطات الإسرائيلية ستسمح بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأكد أدرعي "أن استمرار الإجراءات المدنية، التي صدق عليها المستوى السياسي، مشروط بالحفاظ على الاستقرار الأمني".

كما سيسمح باستيراد مواد طبية، مواد خاصة بالصيد، مواد خام للصناعة والنسيج، من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم شالوم. كما، سيسمح بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. @CogatArabic — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 12, 2021

استمرار الإجراءات المدنية التي صدق عليها المستوى السياسي مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 12, 2021

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد قلصت مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 9 أميال، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في آخر مواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل، قبل نحو شهرين.

المصدر: RT