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إسرائيل تسمح بتوسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 12 ميلا بحريا

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إسرائيل تسمح بتوسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 12 ميلا بحريا
Reuters MOHAMMED SALEM
قوارب صيد فلسطينية في قطاع غزة
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أصدرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بالسماح بتوسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 9 إلى 12 ميلا بحريا، بعد مصادقة المستوى السياسي عليه.

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وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في "تويتر" قائلا: "في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام، ومصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 إلى 12 ميلا بحريا، ابتداءً من صباح اليوم الإثنين".

وأضاف: "كما سيسمح باستيراد مواد طبية، مواد خاصة بالصيد، ومواد خام للصناعة والنسيج، من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم)"، لافتا إلى أن "السلطات الإسرائيلية ستسمح بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأكد أدرعي "أن استمرار الإجراءات المدنية، التي صدق عليها المستوى السياسي، مشروط بالحفاظ على الاستقرار الأمني".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد قلصت مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 9 أميال، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في آخر مواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل، قبل نحو شهرين.

المصدر: RT

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