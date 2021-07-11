"الكابينت" الإسرائيلي يصادق على خصم نحو 182 مليون دولار من أموال الضرائب التابعة لفلسطين

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اليوم الأحد، على خصم 597 مليون شيكل (نحو 182 مليون دولار) من أموال الضرائب التابعة لفلسطين.

وجاء هذا القرار بسبب دفع السلطات الفلسطينية رواتب الأسرى وعائلات المقاومين المتوفين عام 2020.

وقدم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تقريرا بشأن تجميد الأموال المحولة من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، الأمر الذي وافق عليه "الكابينت".

وبحسب التقرير، الذي أعدته قيادة الحرب الاقتصادية بوزارة الدفاع، فقد حولت السلطة الفلسطينية 597 مليون شيكل لدعم غير مباشر "للإرهاب" في عام 2020.

وذكرت مصادر عبرية، بأنه في أعقاب المصادقة على التقرير، فإن إسرائيل ستقوم بتجميد هذه الأموال عن كل شهر يتم فيه تحويل عائدات الضريبة التي تجنيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

المصدر: وكالات