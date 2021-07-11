زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب جنوب غرب إیران

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة جایزان في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

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وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع في الساعة السادسة و 8 دقائق و 45 ثانية من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف: أن الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 49.83 والعرض 31.1 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 24 كم من مدينة جایزان و 112 كم من مدينة أهواز مرکز محافظة خوزستان و167 كم من مدينة شهرکرد مرکز محافظة جهارمحال وبختیاري في جنوب غرب إيران.

ولم ترد لحد الآن تقارير حول الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن الزلزال.

المصدر: "فارس"