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إيران.. هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب محافظة خراسان جنوب البلاد

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إيران.. هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب محافظة خراسان جنوب البلاد
Reuters Mike Blake
جهاز رصد الزلازل
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أفاد مركز رصد الزلازل الإيراني بأن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضربت مناطق متاخمة لمدينة طبس في محافظة خراسان جنوبي البلاد.

وأوضح المركز أن الهزة وقعت عند الساعة السادسة و53 دقيقة و13 ثانية من مساء الأحد (حسب التوقيت المحلي)، وعلى عمق 9 كلم عن سطح الأرض وعند التقاء خطي الطول الشرقي 56:97 والعرض الشمالي 33:43.

وأشار إلى أن أقرب مدن خراسان الجنوبية من مركز الزلزال، هي: مدينة  طبس على بعد 19 كلم، وارسك 48 كلم وديهوك 53 كلم.

المصدر: "إرنا"

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