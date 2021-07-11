الصين تحتج بشدة على العقوبات الأمريكية وتهدد بإجراءات جوابية

أعربت الصين عن احتجاجها الشديد على العقوبات الأمريكية الأخيرة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وحقوقها، وذلك بعد إدراج واشنطن 23 شركة صينينة في القائمة السوداء.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة بتعميمها مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام ضوابط التصدير، وتجاهل الحقائق، مرة أخرة أدرجت 23 شركة صينية في القائمة السلبية بذريعة حقوق الإنسان".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "هذا ضغط لا أساس له على الشركات الصينية وانتهاك خطير للقواعد الدولية الاقتصادية والتجارية. الصين تعارض ذلك بشدة".

وفي وقت سابق، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية في القائمة السوداء أكثر من 30 شركة أجنبية، بما في ذلك عدد من الشركات الصينية.

وعزت واشنطن إن هذا الإجراء إلى أن الشركات الصينية تورطت في "انتهاكات حقوق الإنسان" واستخدام "المراقبة عالية التقنية" ضد الأويغور والكازاخيين وغيرهم من أفراد الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ.

المصدر: نوفوستي