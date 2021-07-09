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واشنطن تدرج شركات صينية في القائمة السوداء بدعوى انتهاكها لحقوق الإنسان

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واشنطن تدرج شركات صينية في القائمة السوداء بدعوى انتهاكها لحقوق الإنسان
Reuters
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تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إدراج عدد جديد من الشركات الصينية في القائمة السوداء بدعوى انتهاكاها لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ التي تسكنها الأقلية الإيغورية.

وقالت الإدارة الأمريكية إن هذه الشركات تورطت في انتهاك حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ التي تقطنها أقلية الإيغور المسلمة، واستخدمت فيها أنظمة المراقبة عالية التقنية.

وبحسب مصادر أمريكية فإن إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات اقتصادية على 10 شركات على الأقل.

المصدر: رويترز

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