وسائل إعلام: تلقّي 100 ألف ألماني بالخطأ بلاغا يوثق تحصينهم التام ضد "كوفيد-19"
Reuters Axel Schmidt
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تلقى ما يزيد عن 100 ألف شخص في ألمانيا بالخطأ بلاغا يوثق تحصينهم الكامل ضد فيروس كورونا بعد حصولهم على جرعة لقاح واحدة فقط، حسبما أفاد موقع BZ Berlin، اليوم السبت.
وأوضح الموقع أن حوالي 460 ألفا من سكان ولاية براندنبورغ (التي تحيط بالعاصمة برلين) تلقوا حتى 16 يونيو الماضي شهادة إلكترونية من الأجهزة الصحية المحلية توثق حصولهم على التحصين التام ضد فيروس كورونا في مركز تطعيم أو من فريق طبي متنقل.
وأشار الموقع إلى أنه في الحقيقة لم يتجاوز العدد الحقيقي من متلقي جرعتي اللقاح 382 ألفا من سكان براندنبورغ، وبالتالي تم إدراج أكثر من 100 ألف منهم في قوائم المطعمين بالكامل بالخطأ.
المصدر: "نوفوستي"