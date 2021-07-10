 
مباشر

وسائل إعلام: تلقّي 100 ألف ألماني بالخطأ بلاغا يوثق تحصينهم التام ضد "كوفيد-19"

أخبار العالم

وسائل إعلام: تلقّي 100 ألف ألماني بالخطأ بلاغا يوثق تحصينهم التام ضد
Reuters Axel Schmidt
حملة التحصين ضد فيروس كورونا في ألمانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsvh

تلقى ما يزيد عن 100 ألف شخص في ألمانيا بالخطأ بلاغا يوثق تحصينهم الكامل ضد فيروس كورونا بعد حصولهم على جرعة لقاح واحدة فقط، حسبما أفاد موقع BZ Berlin، اليوم السبت.

إقرأ المزيد
في خطوة هي الأولى من نوعها بالعالم.. ألمانيا تصدر توصية بخلط لقاحات كورونا
في خطوة هي الأولى من نوعها بالعالم.. ألمانيا تصدر توصية بخلط لقاحات كورونا

وأوضح الموقع أن حوالي 460 ألفا من سكان ولاية براندنبورغ (التي تحيط بالعاصمة برلين) تلقوا حتى 16 يونيو الماضي شهادة إلكترونية من الأجهزة الصحية المحلية توثق حصولهم على التحصين التام ضد فيروس كورونا في مركز تطعيم أو من فريق طبي متنقل.

وأشار الموقع إلى أنه في الحقيقة لم يتجاوز العدد الحقيقي من متلقي جرعتي اللقاح 382 ألفا من سكان براندنبورغ، وبالتالي تم إدراج أكثر من 100 ألف منهم في قوائم المطعمين بالكامل بالخطأ.

 

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا