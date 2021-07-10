الدفاع التركية تعلن "تحييد" 4 عناصر من "العمال الكردستاني" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت عن "تحييد 4" عناصر من حزب "العمال الكردستاني" شمالي سوريا.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن "القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا".

وقالت إن تلك العناصر كانت تستعد لما وصفتها بـ"هجمات" في المنطقة.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد (مواطني تركيا)، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، المتحصنين في جبال العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الأناضول+RT