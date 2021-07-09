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تركيا .. ضبط 32 أجنبيا دخلوا البلاد بطرق غير نظامية

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تركيا .. ضبط 32 أجنبيا دخلوا البلاد بطرق غير نظامية
Reuters
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ضبطت السلطات الأمنية في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الجمعة، 32 أجنبيا دخلوا البلاد بطرق غير نظامية.

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن فرق مكافحة تهريب المهاجرين في مديرية أمن أنقرة، نفذت دوريات في مناطق ألطن داغ، وكولباشي، ومحطة حافلات أنقرة.

وأضاف الوكالة أن الفرق ضبطت 32 أجنبيا يحملون الجنسية الأفغانية دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وعلمت الوكالة أن السلطات الأمنية بدأت الإجراءات اللازمة لترحيل الأجانب الموقوفين.

المصدر: "الأناضول"

 

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