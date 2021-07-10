موجة حر شديد بانتظار الولايات الأمريكية الغربية

تستعد المناطق الغربية بالولايات المتحدة لمزيد من ارتفاع درجات الحرارة في مطلع الأسبوع، بعد أن أدى أكثر شهر يونيو حرارة على الإطلاق إلى وفاة العشرات والضغط على شبكات الكهرباء.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في معظم أنحاء الولايات الأمريكية الغربية حتى مساء الاثنين، وتوقعت وصول درجة الحرارة إلى 54 درجة مئوية فوق الصفر في ديث فالي بولاية كاليفورنيا.

ومن المتوقع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة ولايات أمريكية أخرى.

وقالت هيئة الطب الشرعي بولاية أوريجون إن موجة الحر المستمرة، التي تتزامن مع جفاف قياسي، أودت بالفعل بحياة ما لا يقل عن 116 شخصا في الولاية وحدها.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن شهر يونيو كان الأكثر حرارة منذ 127 عاما.

وأضافت الإدارة أن متوسط درجة حرارة شهر يونيو في الولايات المتحدة زاد 4.2 درجة فوق المتوسط، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في يونيو عام 2016 بواقع 0.9 درجة.

المصدر: رويترز