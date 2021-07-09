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الجيش الإيراني: نراقب التحركات على الحدود مع أفغانستان ولن نسمح بأي دخول لأراضينا

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الجيش الإيراني: نراقب التحركات على الحدود مع أفغانستان ولن نسمح بأي دخول لأراضينا
Reuters RH/SAL//YH/
جنود إيرانيون
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قال مساعد قائد الجيش الإيراني، فرهاد آريان فر، إن الجيش والحرس الثوري يراقبان التحركات على الحدود مع أفغانستان، مضيفا أن "القوات الإيرانية لن نسمح بأي دخول غير قانوني عبر الحدود".

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وجاء تصريح آريان فر خلال تفقده الحدود الشرقية مع أفغانستان اليوم الجمعة.

وأضاف أنه "لا يوجد أي تهديد على حدودنا الشرقية مع أفغانستان وهي تخضع لسيطرتنا بالكامل".

يذكر أن "طالبان" أعلنت أن 85% من الأراضي الأفغانية باتت تحت سيطرة الحركة، بعد أن سيطرت في وقت سابق على معبرين حدوديين مع إيران.

المصدر: RT

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