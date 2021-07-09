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أفغانستان.. قادة ميليشيات يهرعون لدعم القوات الحكومية في مواجهة "طالبان"

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أفغانستان.. قادة ميليشيات يهرعون لدعم القوات الحكومية في مواجهة
AFP Hoshang HASHIMI
القائد الأفغاني البارز محمد إسماعيل خان
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قال مسؤولون محليون بأفغانستان إن القائد البارز محمد إسماعيل خان سيساعد القوات الأفغانية في قتالها ضد حركة "طالبان" لاستعادة السيطرة على أجزاء من غرب البلاد.

ومحمد إسماعيل خان وزير سابق نجا من هجوم نفذته "طالبان" عام 2009، وهو عضو رئيسي في التحالف الشمالي الذي ساعد مقاتلوه القوات الأمريكية في الإطاحة بالحركة في 2001.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قوله إنه من المقرر أن يعقد القائد المحنك إسماعيل خان، الذي يعرف بلقب أسد هرات، اجتماعا لإعداد قواته لمحاربة "طالبان" والدفاع عن قاعدة سلطته في مدينة هرات.

وأضاف أن عددا من القادة العسكريين السابقين المناهضين لـ"طالبان" يدعمون القوات الأفغانية الواقعة تحت ضغط شديد في الدفاع عن الحدود في الغرب والشمال.

وكان مقاتلو الحركة المتشددة قد سيطروا أمس الخميس على منطقة رئيسية في إقليم هرات حيث يعيش عشرات الآلاف من أقلية الهزارة الشيعية، وذلك في إطار خطط "طالبان" للسيطرة على بلدات حدودية وطرق تجارية حيوية.

المصدر: "رويترز"

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