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ضابط شرطة بريطاني يقر بالذنب في جريمة قتل امرأة

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ضابط شرطة بريطاني يقر بالذنب في جريمة قتل امرأة
Reuters
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أقر ضابط شرطة بقتله سارة إيفيرارد، التي أثار قتلها الغضب في جميع أنحاء بريطانيا، والتساؤل بشأن ما يمكن أن تفعله الشرطة والحكومة والمجتمع لوقف عنف الذكور ضد النساء.

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وجرى اختطاف إيفرارد، 33 عاما، أثناء عودتها إلى منزلها من منزل أحد أصدقائها في جنوب لندن في 3 مارس الماضي. وتم العثور على جثتها لاحقا في غابة على بعد حوالي 50 ميلا في جنوب شرق البلاد.

وخلص تشريح الجثة الشهر الماضي إلى أنها ماتت نتيجة ضغط في الرقبة.

والمتهم هو واين كوزينز، 48 عاما، وهو ضابط شرطة في لندن كان يحرس المباني الدبلوماسية، وقد اعترف بالاختطاف وبالاغتصاب والقتل.

المصدر: رويترز

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