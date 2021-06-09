 
مباشر

بريطانيا.. ضابط شرطة يعترف بخطفه واغتصابه امرأة

أخبار العالم

بريطانيا.. ضابط شرطة يعترف بخطفه واغتصابه امرأة
Reuters Henry Nicholls
موقع تذكاري لإحياء ذكرى في لندن سارة إيفيرارد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ql3y

اعترف ضابط في شرطة العاصمة البريطانية لندن بأنه اختطف واغتصب المواطنة سارة إيفيرارد التي أثار مقتلها في وقت سابق من العام الجاري موجة غضب في المملكة المتحدة.

واعترف الضابط واين كوزينز (48 عاما)، خلال مثوله أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي أمام محكمة أولد بيلي في لندن، بأنه ارتكب جريمة اختطاف واغتصاب مديرة التسويق البالغة من العمر 33 عاما التي اختفت في ليلة الثالث من مارس أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب العاصمة وعثر على جثتها بعد أسبوع في غابة بمقاطعة كنت.

وأقر الضابط الذي انضم إلى الشرطة عام 2018 بأنه يتحمل المسؤولية عن وفاة إيفيرارد، لكن دون الاعتراف بأنه قتلها عمدا.

وأعلنت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي أن وفاة إيفيرارد جاءت نتيجة خنق.

وأحدثت جريمة مقتل إيفيرارد صدى واسعا داخل المملكة المتحدة واستدعت موجة مظاهرات احتجاجا على العنف ضد المرأة.

المصدر: "بي بي سي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا