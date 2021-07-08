مصدر يكشف موعد استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية

أفاد مصدر مقرب من مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية، المنعقدة في عاصمة كازاخستان نورسلطان، بأن الدورة الجديدة للجنة الدستوية السورية قد تجري قبل نهاية أغسطس القادم.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تصريح للمصدر: "الموعد هو قبل نهاية الصيف الجاري. كنا نأمل بأن تجري قبل نهاية يوليو، لكنه أمر مستحيل، لذلك ستجري قبل نهاية أغسطس القادم".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أعلن سابقا على هامش اجتماع نورسلطان أنه يأمل باستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية بشكل دوري في القريب العاجل.

وتعقد في مدينة نورسلطان بكازاخستان في الـ7 والـ8 من يوليو الجاري الجولة الـ16 من مفاوضات أستانا حول الأزمة السورية. وتتناول هذه الجولة المواضيع الخاصة بالوضع في سوريا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والاقتصادية والطبية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية الدولية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية في جنيف، والعمليات المحتملة الهادفة إلى تعزيز الثقة بها، وعملية تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن.

المصدر: نوفوستي