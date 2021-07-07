المعارضة السورية في أستانا.. المعابر الإنسانية وعمل اللجنة الدستورية

انطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان الجولة السادسة عشرة من مفاوضات "أستانا" بشأن الأزمة السورية، بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة ووفود من الدول الضامنة وذلك بعد توقف لعدة أشهر.

كيف يرى وفد المعارضة هذه المحادثات وهل من نتائج مرجوة منها؟

ماذا عن موضوع المعابر والمساعدات وكيف ترى المعارضة التطورات السياسية الأخيرة في دمشق والمتمثلة بالانتخابات الرئاسية

ما الذي يمكن لكل طرف أن يقدمه لناحية الحل السياسي؟

أسئلة كثيرة نناقشها مع رئيس وفد المعرضة السورية إلى أستانا أحمد طعمة