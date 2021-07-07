نسخة "دلتا" تتصدر إصابات كورونا في الولايات المتحدة

أفادت مراكز محاربة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بأن نسخة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا أصبحت المتصدرة في البلاد.

وحسب بيانات المراكز، تشكل نسخة "دلتا" 52% من الإصابات، تليها نسخة "ألفا" (29%) و"غاما" (9%).

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ14 يوما الأخيرة بنسبة 14%، وبلغ معدله نحو 13 ألف إصابة في اليوم، لكن عدد الوفيات تقلص بنسبة 19% إلى 250 حالة يوميا.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن عدد الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا سيبلغ 160 مليون شخص نهاية الأسبوع.

وذكر أن نسخة "دلتا" تتميز بسرعة انتقال أكبر، وتتسبب بمرض أكثر شدة، وخاصة بين الشباب.

وحسب المسؤولين الصحيين الأمريكيين، فإن هذه النسخة قد تم اكتشافها في جميع الولايات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي