السفير الروسي لدى واشنطن يعرب عن ثقته بتسوية موسكو وواشنطن مسألة المعابر الحدودية في سوريا

أعرب السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف عن ثقته بإمكانية أن يتوصل الدبلوماسيون الروس والأمريكيون إلى حل وسط حول مسألة المعابر الحدودية في سوريا.

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وقال أنطونوف لقناة Bloomberg TV التلفزيونية الأمريكية اليوم الأربعاء: "من الصعب التنبؤ اليوم بنتيجة المناقشات في مجلس الأمن الدولي. أعلم أن هناك أفكارا لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا، كما ثمة أفكار لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن".

ودعا إلى إعطاء وقت للفريقين الروسي والأمريكي كي يجدا حلا لهذه المسألة، وقال: "أنا واثق من أنهما سيجدان حلا وسطا. وآمل أن يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار شواغل روسيا والولايات المتحدة، ومصالح الشعب السوري في ما يخص حياته واستقراره".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعضاء مجلس الأمن مؤخرا إلى تجاوز خلافاتهم حول طرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كي يستطيع "ملايين السوريين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية أن يحصلوا عليها عبر جميع القنوات المتاحة".

ومن أبرز الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن تلك التي تتعلق بمسألة تمديد صلاحيات آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدودها.

وتصر الدول الغربية على ضرورة إبقاء الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات عبر تركيا إلى مناطق في محافظة إدلب السورية تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة.

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من جانبها تعترض موسكو على تمديد هذه الآلية التي تنتهي مدتها هذا الشهر، على اعتبار أن المساعدات من الأفضل إيصالها إلى إدلب عبر محافظات سورية أخرى وتحت إشراف دمشق.

المصدر: "إنترفاكس"