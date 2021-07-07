 
مباشر

السفير الروسي لدى واشنطن يعرب عن ثقته بتسوية موسكو وواشنطن مسألة المعابر الحدودية في سوريا

أخبار العالم

السفير الروسي لدى واشنطن يعرب عن ثقته بتسوية موسكو وواشنطن مسألة المعابر الحدودية في سوريا
YouTube
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qs70

أعرب السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف عن ثقته بإمكانية أن يتوصل الدبلوماسيون الروس والأمريكيون إلى حل وسط حول مسألة المعابر الحدودية في سوريا.

إقرأ المزيد
لافرينتيف: نطالب بوقف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود وعدم تمديد التفويض
لافرينتيف: نطالب بوقف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود وعدم تمديد التفويض

وقال أنطونوف لقناة Bloomberg TV التلفزيونية الأمريكية اليوم الأربعاء: "من الصعب التنبؤ اليوم بنتيجة المناقشات في مجلس الأمن الدولي. أعلم أن هناك أفكارا لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا، كما ثمة أفكار لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن".

ودعا إلى إعطاء وقت للفريقين الروسي والأمريكي كي يجدا حلا لهذه المسألة، وقال: "أنا واثق من أنهما سيجدان حلا وسطا. وآمل أن يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار شواغل روسيا والولايات المتحدة، ومصالح الشعب السوري في ما يخص حياته واستقراره".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعضاء مجلس الأمن مؤخرا إلى تجاوز خلافاتهم حول طرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كي يستطيع "ملايين السوريين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية أن يحصلوا عليها عبر جميع القنوات المتاحة".

ومن أبرز الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن تلك التي تتعلق بمسألة تمديد صلاحيات آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدودها.

وتصر الدول الغربية على ضرورة إبقاء الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات عبر تركيا إلى مناطق في محافظة إدلب السورية تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة.

إقرأ المزيد
روسيا: مقترح تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود فكرة سيئة
روسيا: مقترح تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود فكرة سيئة

من جانبها تعترض موسكو على تمديد هذه الآلية التي تنتهي مدتها هذا الشهر، على اعتبار أن المساعدات من الأفضل إيصالها إلى إدلب عبر محافظات سورية أخرى وتحت إشراف دمشق.

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا