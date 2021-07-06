فنزويلا تقر استخدام لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي

أعلنت رئيسة قسم التنظيم الصحي في المعهد الوطني الفنزويلي ألكسندرا هيرنانديز، أن بلادها وافقت على استخدام لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي ضد فيروس كورونا.

وقالت: "إيبي فاك كورونا" لقاح آمن وعالي الجودة سيكون له تأثير جيد في مكافحة فيروس كورونا، وهو مناسب تماما للاستخدام من قبل السكان، ونحن ننتظر فقط بدء الإمدادات".

وأضافت: "تم إصدار التصريحات الصحية الخاصة باللقاح الروسي".

وتلقت السلطات الفنزويلية دفعة من هذا اللقاح للبحث في نهاية مارس الماضي، وفي أوائل يونيو، تم توقيع اتفاقية لتوريده لكاراكاس.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في أغسطس 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا، طوره مركز أبحاث غماليا وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، بعدها قام مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في نوفوسيبيرسك، بالإعلان عن لقاح "إيبي فاك كورونا"، ومن ثم لقاح "كافي فاك"، الذي طوره مركز "تشيماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وفي أوائل شهر مايو الماضي، أصبح معروفا تسجيل اللقاح المحلي الرابع "سبوتنيك لايت".

المصدر: "نوفوستي"