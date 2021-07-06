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معركة تغريدات بين السفيرين الإيراني والإسرائيلي في أذربيجان

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معركة تغريدات بين السفيرين الإيراني والإسرائيلي في أذربيجان
Reuters
خطوط نقل الكهرباء - أرشيف
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قال السفير الإيراني لدى أذربيجان عباس موسوي إن المنطقة غارقة بالحرب والظلام منذ "اختراع" النظام الصهيوني وزرعه فيها.

وكتب على "تويتر": "منطقتنا غارقة في الحرب والظلام فقط بعد (اختراع) النظام الصهيوني. لن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تشهد المنطقة مرة أخرى السلام والنور والازدهار والتعايش السلمي بين جميع الدول".


وجاء تعليق موسوي ردا على تغريدة للسفير الإسرائيلي جورج ديك لدى أذربيجان كتب فيها: "أينما ذهب النظام الإيراني يحل الظلام".

وكان ديك نشر تعليقه على تغريدة للمدير العام للطاقة الدولية فاتح بيرول، تقول: "في العراق، توقفت شبكة الطاقة الكهربائية، وترك الملايين بدون الطاقة التي يحتاجونها للتعامل مع درجات الحرارة القصوى".

وتابع: "نحن بحاجة إلى معالجة مرونة الأنظمة في عالم التدفئة، ولكن يجب علينا اليوم التركيز على تجنب كارثة إنسانية تضخمها إمدادات الطاقة غير الآمنة".


المصدر: RT

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