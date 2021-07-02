الكاظمي يأمر بتشكيل خلية برئاسته لحل أزمة الكهرباء في العراق

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقف ولضمان معالجة سريعة.

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وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء فقد قرر الكاظمي بعد متابعته شخصيا مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى لتطورات الملف، تشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسته وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وتتولى الخلية اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي، وتعمل على التوفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني ل‍وزارة الكهرباء.

ومن مهمات الخلية أيضا، إشراك الحكومات المحلية في مجالي الإنتاج والتوزيع، وإزالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة.

وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العكيلي، دعا اليوم الكاظمي لقطع زيارته إلى أوروبا فورا والتوجه لإدارة وزارة الكهرباء بنفسه، وإحالة ملفها إلى جهات تحقيقية على أعلى مستوى.

واعتبر العكيلي أن "ما يحصل في وزارة الكهرباء من إطفاء كامل للمنظومة الكهربائية، هو مؤامرة كبيرة على البلد وسابقة خطيرة ستمتد إلى باقي الوزارات المهمة ما لم يتم إيجاد حلول سريعة لها".

المصدر: السومرية