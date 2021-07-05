بوتين يؤكد استعداد روسيا لمساعدة طاجيكستان على ضوء التوتر في افغانستان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي لرئيس طاجيكستان إمام على رحمون استعداد روسيا لمساعدة طاجيكستان على ضوء توتر الأوضاع في أفغانستان.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس بوتين، ناقش في محادثة هاتفية مع الرئيس الطاجيكي ، الوضع المعقد على الحدود الطاجيكية الأفغانية.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون. وتم بالتفصيل بحث الوضع المعقد على الحدود الطاجيكية الأفغانية الناجم عن تصاعد المواجهة المسلحة في أفغانستان، بما في ذلك في المنطقة الحدودية".

وتابع البيان: "وأكد فلاديمير بوتين الاستعداد لتقديم الدعم الضروري لطاجيكستان- على المستويين الثنائي وفي إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيسان عن استعدادهما المتبادل لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين الدولتين. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

المصدر: نوفوستي