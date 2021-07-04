صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة إسرائيلية تحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن راكعا أمام ريفكا رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع KIKAR العبري، فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز، والتي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشددة.

This was President Biden’s reaction when he heard that Rivka Ravitz, President Rivlin’s chief of staff, is a mother of 11 (Photo: Haim Zach/GPO) pic.twitter.com/5J30y3muo3 — Jacob Kornbluh (@jacobkornbluh) July 2, 2021

وأضاف أن "بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين أن رافيتز أم لـ12 طفلا، فما كان منه إلا أن انحنى تقديرا لها".

وانتشرت الصورة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث وصفها الكثيرون بأنها "صورة الأسبوع".

PICTURE OF THE WEEK

During Israeli President Rivlin’s visit to the White House, he introduced his chief of staff, Rivka Ravitz, to the president.

When President Biden heard that Rivka is the mother of 12 children, Biden knelt down on one knee before her… pic.twitter.com/HQFQ4WjK5L — Dov Lipman (@DovLipman) July 2, 2021

المصدر: KIKAR + RT